Alan Vaht ütleb, miks Eesti tanklad eile kärmelt hinda tõstsid, kui nafta hind sügavale langusesse läks

Viimastel kuudel on kütusehinnad Eesti tanklates olnud keskmiselt 4–6 sendi võrra liitri kohta madalamad kui kolm kuud tagasi. Sama trend kehtib ka ühe- ja kahekuulises võrdluses. Kuue kuu jooksul on kütuste liitrihinnad jäänud maailmaturuhindade muutustele alla keskmiselt 2–5 sendiga.

Eesti kütuseturul valitseb tihe konkurents, mis teeb sellest ühe konkurentsitihedaima turu Euroopas. Kui Euroopas jagub ühe tankla kohta keskmiselt 5000 tarbijat, siis Eestis on see arv umbes poole väiksem. See tuleneb tanklate suurest arvust ja Eesti väikesest rahvaarvust. Suur konkurents tähendab ühelt poolt hindade ühtlustumist tanklakettide vahel ning teiselt poolt erakordselt kiiret reaktsiooni kütusehindade muutustele konkurentide poolt.