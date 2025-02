Swedbank: kas kümme aastat on liiga pikk aeg?

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et II sambast lahkujatele seatud kümneaastane taasliitumise keeld võiks olla poole lühem. Algne piirang loodi eesmärgiga panna inimesi lahkumisotsust hoolikamalt kaaluma, kuid kas see on oma eesmärki täitnud, küsib Swedbanki Investeerimisfondid juht Age Petter.