Kütusefirma: hinnad Eesti tanklates jäävad maailmaturust maha

Eesti kütuseturul valitseb tihe konkurents, mis teeb sellest ühe konkurentsitihedaima turu Euroopas. Kui Euroopas jagub ühe tankla kohta keskmiselt 5000 tarbijat, siis Eestis on see arv umbes poole väiksem. See tuleneb tanklate suurest arvust ja Eesti väikesest rahvaarvust. Suur konkurents tähendab ühelt poolt hindade ühtlustumist tanklakettide vahel ning teiselt poolt erakordselt kiiret reaktsiooni kütusehindade muutustele konkurentide poolt.

Eestis on kütusehindade liikumisel välja kujunenud tsükliline muster. Nagu päike tõuseb idast ja loojub läände, nii tõusevad kütusehinnad tanklates tavaliselt kolmapäeviti ja langevad järk-järgult kuni uue nädala teisipäevani. Seejärel algab uus tsükkel, kus ainsaks küsimuseks on hinnatõusu ulatus, mis sõltub maailmaturuhindade nädalasest liikumisest.

Allan Vaht kirjutas artikli vastulauseks eile Postimehes avaldatud loole: Nafta hind on selle aasta madalaimal tasemel, tanklates langust ei näe.

Tsüklilise hinnakujunduse tõttu võivad kütusehinnad ajutiselt erineda maailmaturuhindade liikumisest. Näiteks võib kolmapäevane hinnatõus tanklates sattuda ajaliselt kokku maailmaturuhindade languse uudisega, mis tekitab tarbijates segadust ja õigustatud küsimusi.

Täpsema ülevaate kütusehindade muutustest annab aga hindade võrdlus pikema perioodi vältel. Oluline on jälgida, kui palju erineb tanklate postihindade muutus maailmaturuhindade muutusest – kas kütusehinnad tanklates on pikema aja jooksul maailmaturuhindadest enam tõusnud või on konkurents hoidnud hinnad madalamal, põhjustades mahajäämuse maailmaturuhindadest.

Kolme kuu jooksul on bensiini hind tanklates tõusnud keskmiselt 5,9 sendi võrra liitri kohta vähem kui maailmaturuhind. Diislikütuse puhul on see mahajäämus olnud keskmiselt 4,2 senti liitrilt. Kuue kuu võrdluses on bensiini ja diislikütuse tanklahinnad jäänud maailmaturuhindadele vastavalt 4,6 ja 2,3 senti liitri kohta alla.

Seetõttu võib lühiajaline tanklahindade võrdlus maailmaturuhindadega anda eksitava pildi. Heaks näiteks on eilne päev, mil kütuse maailmaturuhinnad langesid, kuid tanklahinnad nende tsüklilisest liikumisest tingituna hoopis tõusid. Pikema perioodi võrdluses on siiski näha, et tanklahinnad on jäänud maailmaturuhindadest maha.