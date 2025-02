Talvisel perioodil on tehtud ettevalmistusi eesootavaks hooajaks, et tagada teenuse ohutus, mugavus ja kättesaadavus.

Bolti Eesti tõukerataste suuna juhil Karl Apsolonil on hea meel tõdeda, et elektrilised tõukerattad on kujunenud oluliseks osaks linna transpordisüsteemis. «Tõuke- ja jalgrattad on linnas liikumiseks vaieldamatult üks mugavamaid, kiiremaid ja keskkonnasõbralikumaid valikuid. Nende populaarsus kasvab iga aastaga, mistõttu täiustame teenust pidevalt,» ütles Apsolon. «Tänavu keskendume parkimisvõimaluste laiendamisele ning ohutuse tõstmisele nii inimeste teadlikkuse suurendamise kui ka uute ohutuslahenduste kaudu,» lisas ta.