Raskustest läbitulnud T1 kaubanduskeskus teeb kolme miljoni eest uuenduskuuri

«Viimastel aastatel oleme T1s jõuliselt ellu viinud uut kontseptsiooni, et anda keskusele värske hingamine ning muuta see eristuvaks ja külastajatele atraktiivseks. Uuenduskuur on olnud edukas – mullu investeerisime keskuse uuendamisse 10 miljonit eurot ning jätkame oma ideede elluviimist tänu uuele LHV Panga kolme miljoni eurosele finantseeringule,» ütles T1 tegevjuht Tarmo Hõbe.

Tema sõnul oli eelmise aasta suurinvesteering sündmuskeskuse T1 Venue avamine keskuse kolmandal korrusel. «Kaasaegne ja avar T1 Venue on osutunud väga populaarseks konverentside, galade ja muude ürituste kohaks, mis kinnitab, et Tallinnas oli väga suur nõudlus uue sündmuskeskuse järele,» märkis Hõbe.

Oluline projekt on tänavu avatav uus Lidli kauplus T1 esimesel korrusel, kus ehitustööd on lõppenud. T1 ülemistel korrustel on kavas laiendada meelelahutus- ja harrastusvõimalusi, neljandal korrusel avab peagi uksed uus bowling'ukeskus. Aasta teises pooles on suurte avamiste seas uus spordi- ja fitnessiklubi, kus asuvad lisaväärtustena spaa ja coworking-ala ning millel läbi kahe korruse pinda 2500 ruutmeetrit. Muutused toimuvad ka teisel korrusel, kus on algamas ehitustööd soodsamate tingimuste loomiseks kaubandusele, teatas T1.