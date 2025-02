Liven valmistub järgmiseks rohevõlakirjade avalikuks pakkumiseks

Liveni kavandatava avaliku pakkumise puhul on tegemist 2024. aasta kevadel kinnitatud võlakirjaprogrammi raames toimuva teise emissiooniga. Eelmisel kevadel kaasas Liven programmi esimese seeria võlakirjadega 6,2 miljonit eurot ning avaliku pakkumise baasmaht märgiti 3,6 kordselt üle.

«Liven viis möödunud aastal edukalt läbi Baltikumi esimese rohevõlakirjade emissiooni kinnisvaravaldkonnas ning investorite suur huvi ja usaldus andis kindlust järgmise emissiooni kavandamiseks käesoleval aastal. Avaliku ettevõttena on meile oluline, et Liveni missiooni ja väärtuspakkumist usaldatakse ning meie valitud suund pakkuda kinnisvaraarenduses nii personaalsust kui tõelist kvaliteeti, on midagi, milles nähakse potentsiaali nii täna kui tulevikus,» rääkis Liveni tegevjuht Andero Laur.