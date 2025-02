Trump virutas EL-ile rekordilise tollimaksu

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas plaanist kehtestada Euroopa Liidu impordile 25 protsendised tariifid, süüdistades EU-d USA majanduslikus ärakasutamises. See samm, mis avalikustati tema teise ametiaja esimesel kabinetiistungil, on suunatud kaubandusbilansi tasakaalustamisele, kuid võib vallandada transatlantilise kaubandussõja, mõjutades nii USA kui ka Euroopa majandust, teatas Financial Times.

Euroopa Liit on vastuseks väljendanud valmisolekut läbirääkimisteks, eriti seoses impordimaksudega autodele. EL-i kaubandusvolinik Maroš Šefčovič on viidanud, et ühendus on valmis arutama oma 10 protsendist autode impordimaksu vähendamist, et vältida kaubanduskonflikti. Läbirääkimised võivad hõlmata ka laiemat küsimuste ringi, sealhulgas tehnoloogiaregulatsiooni ja kaitsekulutusi, vahendas Politico.