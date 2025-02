Tesla kukkus triljoni klubist välja

Tesla elektriautode turuliidripositsioon on sattunud löögi alla. Müük on järsult kukkunud, konkurendid haaravad turuosa ning ettevõtte juhi sõnavõtud tekitavad vastakaid reaktsioone. Tagatipuks on Tesla turukapitalisatsioon langenud alla triljoni ja ettevõte on kukkunud S&P 500 turuindeksis 10ndale positsioonile.