Kodumaine puhastusvahendite tootja jõudis esmakordselt kasumisse

«Me näeme, et nii Eesti kui ka Põhjamaade tarbijad pööravad järjest enam tähelepanu tooteetiketil olevale infole ja tahavad näha seal koostisosi, mida nad tunnevad, mitte tundmatuid keemilisi ühendeid,» selgitas Rüütli tarbijate kasvavat keskkonnateadlikkust. «Samasugust tendentsi on näha kõikidel eksportturgudel, mis on ilmselt seotud ka asjaoluga, et noorem põlvkond on vanemaga võrreldes keskkonnateadlikum.»