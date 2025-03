EY AASTA ETTEVÕTJA NOMINENT Vishen Lakhiani: visionäär, kes kujundab hariduse tulevikku

Vishen Lakhiani strateegiline suund muuta inimeste elu hariduse kaudu annab tunnistust tema visionäärlikust juhtimisest ja tulevikku vaatavast lähenemisest. Mindvalley tagasihoidlikust algusest veebisaidina on kasvanud välja globaalne tegija koolitussektoris, kes pakub mitmekesist valikut tooteid ja teenuseid, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ja aidata neil oma elu soovitud suunas muuta. Muljet avaldab, et ettevõte teenindab globaalset turgu, omades märkimisväärset kohalolekut Ameerika Ühendriikides ning kasvades jõudsalt ka teistes piirkondades, pakkudes kursusi eri keeltes ning hõlmates arvukaid teemasid alates tervisest ja heaolust kuni äri ja isikliku arenguni. Tulubaas on tõusnud üle 140 miljoni, ettevõttel on kaks kontorit, Tallinnas ja Kuala Lumpuris (kus on Visheni lapsepõlvekodu), kuid suurem osa töötajatest teevad kaugtööd üle maailma.