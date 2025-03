EY AASTA ETTEVÕTJA NOMINENT Raplamaa põllumees ehitas nullist üles miljoniäri

Raplamaal Valgu kandis üles kasvanud Meelise huvi põllumajanduse ja tehnika vastu on pärit lapsepõlvest. Tema isa on elupõline masinamees, kes innustas väikest poissi masinatega tegelema ning esimesed sõidukogemused sai Meelis juba isa süles, kui jalad veel pedaalidenigi ei ulatunud. Meelise ema oli karjabrigadir ning ka kodus peeti kariloomi, mistõttu oli enesestmõistetav, et nooruk läks põhikooli järel õppima toonasesse Tihemetsa sovhoostehnikumi. Tulid ju sellest koolist hinnatud mehaanikud.