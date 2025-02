EY AASTA ETTEVÕTJA Ettevõtja roll on ise tulevikku kujundada

Ikka ja jälle leidub nii neid, kes on püsivalt üle 30 aasta oma kodukandis loomuliku kasvu teel äri ehitanud, kui ka neid, kes on äkilisemalt ja globaalselt tegutsemas. Sihtide seadmisel aitab kaugemale vaadata teadmine, et Eesti aasta ettevõtja sõidab juunis Monte Carlosse, kus toimub globaalne EY maailma aasta ettevõtja konkurss, kus ettevõtjad konkureerivad sõbralikult maailmaareenil. Seega ei tohi unustada, et Eesti ettevõtlus on osake globaalsest ettevõtlusest ja edukas konkureerimine lähiriikide äridega ei peaks olema Eesti ettevõtja finiš ega lõppsaavutus.

Hea ettevõtja üks tunnus ja kindlasti ka eeldus – on valmisolek muutustega arvestada. Tormiline aeg, kus me praegu elame, annab uusi võimalusi, aga valearvestuste korral võib ka kellegi äri lõpetada. Muutusi on küllap igal ettevõtjal piisavalt olnud, kuid vaadates ärikeskkonda laiemalt, siis näeme, et muutuste kiirus ja ulatus kasvavad hüppeliselt. EY hiljutine globaalne uuring tegevjuhtide hulgas tõi välja, et peaaegu pooled suurte korporatsioonide tegevjuhtidest arvavad, et tehnoloogia kiire areng, kestlikkuse väljakutsed ja geopoliitilised pinged muudavad ärikeskkonda aastal 2025 veelgi ebamäärasemaks ja otsuste tegemise aina keerulisemaks. Seega on tänases keskkonnas kohandumise võime üks ettevõtja baasoskusi – olgu siis juhtides oma äri omanikuna või lisaks ka tegevjuhina. Ettevõtjad ei tegele aga siiski tuleviku ennustamisega, vaid kujundavad seda ise. Ainult aeg näitab, kel muutuste laineid kõige täpsemini tabada on õnnestunud.