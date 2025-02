Euroopas tehti otsus, millest Eesti loodab suurt raha

Puhta tööstuse kokkulepe peaks saavutama päris palju asju korraga: see «kiirendab CO2-heite vähendamist, kindlustades samal ajal tootmise tuleviku Euroopas. Kokkulepe toetab ELi konkurentsivõimet, andes ettevõtjatele ja investoritele kindluse, et Euroopa jääb kindlaks oma eesmärgile muuta oma majandus 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Samuti võtab komisjon meetmeid, et muuta ELi õiguskeskkond tõhusamaks ja vähendada bürokraatiat.»

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et «Euroopa pole mitte ainult tööstusinnovatsiooni, vaid ka tööstusliku tootmise piirkond. Nõudlus puhaste toodete järele on aga vähenenud ning osa investeeringuid on liikunud teistesse piirkondadesse. Euroopa ettevõtetel on endiselt liiga palju takistusi, alates kõrgetest energiahindadest kuni liigse regulatiivse koormuseni. Puhta tööstuse kokkuleppe eesmärk on kõrvaldada ettevõtete ees seisvad takistused ja teha sellest Euroopa jaoks selge ärivõimalus.» Regulatiivse koormuse on tekitanud Brüsseli tegutsemine, nii et on loogiline, et nad ise selle maha võtavad.