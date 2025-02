Michal küsimusele, kas Alender peaks tagasi astuma, otsesõnu ei vastanud ning ütles, et kliimaministri ülesanne on «jagada välja informatsioon». Küsimus tõukus läinud nädalal kliimaministeeriumist lõpuks väljatulnud energeetikaplaanide vastuolulisest infost, millele püüdis valitsus rajada meretuuleparkidele makstavat 2,6 miljardi euro suuruse toetuse. Kliimaminister Yoko Alender teatas läinud nädalal, et meretuuleparkide vähempakkumine ja sellega ka toetusotsus lükatakse edasi järgmisesse aastasse.

Nüüd ootab Michal Yoko Alendrilt kolme asja. Esiteks, maismaatuuleparkide vähempakkumiste edasiminekuga. See puudutab valitsuse poolt kavandatavat toetusmeedet, millega tehtaks vähempakkumine 2 TWh ulatuses maismaatuuleparkidele dotatsioon 20 eurot MWh kohta. Kokku läheb see Eesti inimestele ja ettevõtetele tänaste teadmiste kohaselt maksma 240 miljonit eurot. Sealjuures on mitmed maismaatuuleparkide arendajad, teiste seas TMV Green, nimetanud riigitoetusi turusolkimiseks ning kinnitanud, et nad suudavad ja tahavad teha tuuleparke ilma toetusteta.