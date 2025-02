EY AASTA ETTEVÕTJA DefSecInteli uus projekt on mehitamata valvepaat

Järgmiseks näitab Tamm fotograafile rohelist muna meenutavat lennumasinat. Õigupoolest on see droonikere, millega vastase omi alla tuua. Ultra short range air defence system nimega Air Shield interceptor droon. Eesti keeles üliväikese vahemaa õhukaitsesüsteemi salakuulaja. Või tegelikult – interceptor tähendab ka kiiret lennumasinat vastase oma hävitamiseks.

«Interceptor’i ülesanne on lennata pahade droonide pihta, olgu see Shahed, Lancet või mis iganes. Info saab ta meie Air Shieldi süsteemilt, millel on radarid ja sensorid,» märgib Tamm.