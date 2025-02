Peaaegu kõik Eesti töötajad on valmis päevapealt ametikohta vahetama

Selgub, et lõviosa Eesti töötajatest otsivad uusi võimalusi. 79 protsenti töötajatest tõi uuringus välja, et nad on uutele tööpakkumistele avatud, hoiavad pakkumistel silma peal või on isegi aktiivselt tööd otsimas. Seda on enam kui eelmisel aastal samal ajal, mil töökohavahetusele oli avatud 73 protsenti töötajatest.