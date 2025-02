Aga otsast peale. Tuhande inimesega tehtud uuringust selgus, et 6% eestimaalastest ütleb, et nende sissetulek on ebapiisav isegi toidu ostmiseks. «Inimesi, kelle sissetulekuga on raske katta isegi toidukulusid, on suhteliselt vähe ehk kuus protsenti. Toidu ostmisega on enim hädas Lääne- ja Põlvamaa elanikud, mis viitab taaskord Eesti piirialade ääremaastumisele. Nendes piirkondades on tööd tõmbekeskustest paratamatult vähem ning pakutavad töökohad on enamasti ka madalama palgaga,» sõnas SEB kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht jaepangas Elisabet Visnapuu.