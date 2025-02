LHV: kinnisvaraturg ootab intressilangust

Tema tegeleb ärikinnisvara poolega ja ütleb, et kui majandus kokku tõmbab, hakkavad ka rentnikud vaatama, kuidas kulusid vähendada, nt kolitakse väiksemale efektiivsemale pinnale. «Büroopindade sektoris on keeruline nn B1/B2 büroohoonetega (vanemad ja kehvemad – toim). Pea 50 protsenti Tallinna büroopindadest asub vanemates kui 15-aastastes hoonetes. Hea näide on Tallinnas Pärnu maanteel politseihoone piirkonnas asuvad vanemad büroohooned. Sellist tüüpi pindade omanikel on kindlasti raskem ja läheb ilmselt veel raskemaks, kui neisse kvaliteedi tõstmiseks ei investeerita,» nentis Raag.