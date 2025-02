Euroopa energiahiiud hoiatavad: elektrimakse tuleb järsult langetada

Hispaania energiagrupi Iberdrola juht Ignacio Galán ütles, et Euroopa Liit peab kiiresti astuma samme aja jooksul kuhjunud erinevate elektrimaksude kaotamiseks. «USAs moodustavad need kuni kümnendiku tarbijate elektriarvest,» tõdes ta lisades, et Iberdrola koduturul Hispaanias võivad maksud moodustada 40 protsenti arvest.