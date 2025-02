Telia müüb oma Soome ja Rootsi telekanalid Schibstedile

Ostuhind on 6,55 miljardit Rootsi krooni ehk ligikaudu 590 miljonit eurot. «TV4 ja MTV on usaldusväärsed ja sõltumatud uudiste edastajad ning riiklikud nurgakivid demokraatlike väärtuste kaitsmisel. Nad on tuntud ka oma kvaliteetse meelelahutuse, spordi- ja draama sisu poolest. Selles kontekstis on Schibsted Media neile ideaalne pikaajaline omanik,» ütles Schibsted Media tegevjuht Siv Juvik Tveitnes pressiteates.