Euroopa Liit karmistab Venemaa ja Valgevene vastaseid sanktsioone

«Venemaa agressioon Ukraina vastu on kestnud tänaseks kolm aastat ja see on kolm aastat liiga palju,» ütles välisminister Margus Tsahkna. «Meie seisukoht on muutumatu – jätkame surve avaldamist ja sõja hinna tõstmist agressorile ning seisame vankumatult Ukraina kõrval. Ettevalmistused täiendava, 17. sanktsioonipaketi nimel on juba alanud ning selles peame keskenduma veelgi tugevamatele energiasanktsioonidele, sest Venemaa sõjamasin sõltub suuresti just oma energiaekspordi tuludest. Me ei peatu enne, kui Ukraina on selle sõja võitnud ning Venemaa ja selle juhtkond on oma tegude eest vastutanud,» sõnas ta. «16. sanktsioonipakett kinnitab, et Euroopa Liit tegutseb ühiselt ja kindlameelselt, piirates Venemaa sõjategevuseks kasutatavat tulu ning toetades samal ajal Ukrainat.»