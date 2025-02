Perearst: kaalulangetusravim ei tee imet

«Kui ma kirjutan esmast retsepti, ma kohe hoiatan, et jah, see tõenäoliselt aitab teil paremini oma isu kontrollida, aga te peate ka üleüldse oma toitumisse suhtumist üle vaatama,» lausus Terep.

Postimees kirjutas paar kuud tagasi, et Euroopa terviseametid uurivad, kas diabeedi ja kaalulangetamise ravimid võivad suurendada haruldase, kuid tõsise nägemiskaotuse seisundi riski. Taani Ravimiamet teatas esmaspäeval, et palub Euroopa Liidul uurida, kas GLP-1 ravimid, sealhulgas semaglutiid, võivad põhjustada mittearteriitilist eesmist isheemilist optilist neuropaatiat (NAION).

NAION tekib silmanärvi verevoolu vähenemise tõttu, mis võib viia ootamatu ja püsiva nägemise kaotuseni. Kuigi seisund on haruldane, on USA ja Taani teadlased leidnud, et semaglutiidi kasutajatel võib olla suurem risk seda haigust kogeda. Taani ja Norra andmebaasidest kogutud andmed viitavad sellele, et semaglutiid võib suurendada NAIONi riski kaks kuni kolm korda.