Paljud tarbijad loodavad, et selline surve toob kaasa reaalseid muutusi. «Loodan, et see aitab midagi muuta. Suurte toidukettide agressiivne hinnapoliitika on äärmiselt ebaõiglane,» ütles väikepoe omanik Ivet Tabakova. «Nad tekitavad illusiooni soodsatest hindadest, langetades järsult mõne üksiku toote hinda – näiteks 15–20 toodet –, samal ajal kui ülejäänud kaubad on ebamõistlikult kõrgete juurdehindlustega,» selgitas Tabakova.