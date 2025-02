Valdav enamik töötajaid ei ole kategooriliselt kontoris töötamise vastu, samas on igas kollektiivis alati hulk häälekaid inimesi, kes kogu kontoriteemat aktiivselt laidavad. Seejuures tuleb aga mõista, et enamasti pole reaalsuses selle tunde taga probleem kontoris käimise endaga, vaid sellega, mis kontoris käimisega kaasneb või hoopiski ei kaasne. Mõne jaoks võib olla häiriv seal olev müra, teise jaoks on probleem vähene privaatsus, kolmas võib tunda, et kontoris käimine ei paku midagi, kuna meeskond niikuinii midagi koos ei tee.