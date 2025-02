Omniva nime all leviv petusõnum püüab ohvreid eksitada, väites, et nende pakki ei saanud edasi saata, kuna esitatud aadressis – täpsemalt majanumbris – esines viga.

Sõnum tekitab kiireloomulisuse tunde, paludes saajal kontrollida ja parandada andmeid. Selleks suunatakse adressaat kahtlasele veebilehele https://omniva.ee.aufd.top/i. Ainuüksi see aadress viitab, et tegemist ei ole Omniva ametliku lehega, vaid petturite loodud võltsitud veebisaidiga, mille eesmärk on varastada isikuandmeid või pangateavet.