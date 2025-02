Ekspert küberturvalisusest: vanaemaga tuleb rääkida enne, kui ta säästud kaotab

«Viimastel aastatel on küberturvalisusest räägitud igas võimalikus võtmes ja enamik inimesi ja ettevõtteid teavad, et ohud varitsevad iga nurga peal. Samas on jätkuvalt üsna levinud alateadlik arvamus, et ise ollakse kuidagi eriline ja kõik need ohud konkreetset inimest või ettevõtet eriti ei puuduta,» lausub Valvas. «Turvauuendused jäetakse õigel ajal paigaldamata, tehingutesse minnakse julgelt ja ohuradaril ei registreerita kõike seda kahtlast, mis meie ümber toimub.»