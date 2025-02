Lennujaam Ryanairi süüdistustest: faktid räägivad teist keelt

Ryanairi kommertsdirektor Jason McGuinness teatas, et lennufirma otsustas peatada aprillist kuus liini Tallinnast, viidates Tallinna lennujaama plaanile tõsta lennujaamatasusid 70 protsendi võrra. Tema sõnul oleks Ryanair soovinud Tallinnas laieneda, avades baasi ja suurendades lennuliinide arvu, kuid suured tasud muutsid selle võimatuks. McGuinness rõhutas, et lennujaama juhid ei ole nende hinnangul avatud kompromissidele ning tasude suurendamine kahjustab nii Eesti turismi kui ka majandust.

Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe lükkas McGuinnessi väited ümber, kinnitades, et lennujaam on Ryanairiga regulaarselt suhelnud ning tasude suurendamise põhjuseid on neile selgitatud. Pärgmäe sõnul ei ole tasude kasv sugugi nii järsk kui Ryanair väidab, ning muudatused mõjutavad kõiki lennufirmasid võrdselt.