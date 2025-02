Hübriidtöö trendid, mis võivad muuta sinu tööelu

Lähitöö roll meie tööelus kahtlemata püsib ja pigem suureneb. Näiteks oleme oma organisatsioonis töötajatega koos välja selgitanud, et keskmiselt (eranditega osade tööperede puhul) 50-60% tööajast on pühendatud koostööle või koos tegemisele, individuaalset tööd tehakse aga 40%. See tähendab sisuliselt, et vähemalt pool või rohkem ajast eeldab töö kolleegi, kliendi või koostööpartneriga suhtlust või ühist mõttetööd. Võtmeküsimused on: mis kujul neid ühiseid tegevusi tehakse? Kas lihtsalt kokkutulemine lisab väärtust, mida oodatakse, ja kas see loob positiivset töötajakogemust? Kas kontoris on koostoimetamiseks sobiv keskkond, sealhulgas ruume väikemateks ja suuremateks koosolekuteks, aga ka nn

tehnoloogiavabu nurgakesi, kus ekraanid ei sega, ja on mõnus süvenenult individuaaltööd teha või 1-1 vestlusi pidada?

Hübriidtööst tuleb mõelda kui mitmetahulisest koostöömudelist

Koostöösuhtel on alati kaks või rohkem osapoolt, kuid kaug- või hübriidtööst rääkides jääme liigagi tihti kinni enda kui indiviidi tööharjumustesse. Mõtteviisiga, et töötan järjepidevalt kodust, sest mul on nii mugav ja hea, unustame, et meiega koostööd teevad ka teised, kellest osa eelistaks näiteks tihemini kohtuda näost näkku. Seetõttu peame varasemast enam endale teadvustama, et igaüks peab tegema hübriidtöös mööndusi. See pole igaühe sooloprojekt, vaid väga mitmetahuline koostöömudel, kus põhifookus on koos tegutsemisel ja ka teistega arvestamisel.

Veelgi vähem on hübriidtöömudel lihtsalt matemaatiline tehe – 3+2, 4+1, 2+3 vm. Kui rõhuasetus kandub sellele, mitu päeva või mis kellast kellani on vaja kontoris kohal olla, kaob ära asja sisuline idee – miks ja mida me teeme, et koostöö parimal viisil toimiks ning saavutataks soovitud tulemuslikkus.