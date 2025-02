Hando Sutter: tuuleparkide ümber on tekkinud segadus

Eesti Energia endine juhatuse eesimees ja Tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter ütles Postimehe veebisaates «Varivalitsus», et maismaatuulepargid on mereparkidest oluliselt soodsamad ja valitsus peab maksumaksja rahaga ettevaatlikult ringi käima. Sutteri hinnangul on peale meretuuleparkidest loobumist aga tekkinud segane olukord.