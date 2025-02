Ryanair: Tallinna lennujaama juhid elavad paralleelmaailmas

McGuinnessi sõnul lendas nende Tallinna liinidel eelmisel aastal 750 000 reisijat ja nad oleksid võinud oma piletite müügimahtu juba sel aastal kahekordistada, kuid lennujaama arusaamatu tasude pidev tõstmine ei võimalda neil seda teha. «Meie liinide lõpetamise põhjuseks pole kindlasti see, nagu väidetakse, et Ryanair ei ole saanud kõiki uusi lennukeid tähtaegselt tootjatelt kätte, vaid kõik on kinni liiga kõrgetest lennujaamakuludest,» ütles ta.