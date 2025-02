Hiina majandus ja rahvastik: kas maailmas tugevuselt teise majandusega riigil on ees rasked ajad?

Hiina sisemajanduse kogutoodang (SKT) ulatus 2023. aastal 130 triljoni jüaanini (umbes 18,08 triljonit dollarit), moodustades 17 protsenti maailma SKTst, tõi Soome keskpank oma ülevaates välja. Kuigi Hiina on Ameerika Ühendriikide järel tugevaima majandusega riik, seisab see silmitsi mitmete väljakutsetega, sealhulgas rahvastiku vähenemine, struktuurilised muutused ja tööealise elanikkonna kahanemine. Viimased majandusloenduse ja rahvastikustatistika tulemused näitavad olulisi trende, mis kujundavad Hiina tulevikku.

2023. aastal tehtud majandusloenduse tulemused kinnitavad, et Hiina majandus on jätkuvalt struktuurilises muutumises. Teenindussektori osakaal majanduses on kasvanud ja moodustas aasta lõpuks 56 protsenti kogu toodangust, mis on kolm protsendipunkti enam kui 2018. aastal. Samal ajal on tööstussektori osakaal langenud 37 protsendini ja põllumajanduse osakaal moodustab vaid seitse protsenti.