Postimehe ostukorvide hinnavõrdlus näitab, et odavaima ostukorvi omanik on taas vahetunud. Samal ajal on tähelepanuväärne, et kõige kallima ja odavaima ostukorvi hinnavahe on kahanenud ning jõudnud madalaimale tasemele alates jaanuarist.

Kui veel kuu aega tagasi oli kõige kallima ja kõige odavama ostukorvi hinnavahe 26,59 eurot, siis tänaseks on see hinnavahe ca 3,5 korda väiksem ehk 7,47 eurot.

Ka sel korral on kõige kallima ostukorvi tiitli omanik Maxima hoolimata sellest, et ostukorvi maksumus langes 86,94 eurolt 66,54 eurole. See tähendab 20,4-eurost ehk ligi 31-protsendilist odavnemist. Samuti on näha, et Maxima on möödunud kuuga langetanud hindasid kõikides tootegruppides.