Bigbank: säästuhoiuste maht teeb juba kolmandat kuud kiirkasvu

Bigbanki juhi Jonna Pechteri sõnul on näha, et inimesed ei hoia oma raha enam lihtsalt arvelduskontol, vaid otsivad võimalusi teenida sellelt mõistlikku intressi, samas ilma raha püsivalt kinni panemata. Tähtajaliste hoiuste jätkuv intressilangus on tema sõnul muutnud 3,25 protsenti intressi pakkuva Bigbanki säästuhoiuse klientidele väga atraktiivseks. «Praegu on ka mõneti paradoksaalne seis, et turu parima pakkuja säästuhoiuse intress on suurem kui ükskõik millise tähtajalise hoiusega teenitav intressimäär. See näitab pankade ootust edasisele intresside langusele».