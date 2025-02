Eesti ühe vanima mobiili omanik: üle 30 aasta vanuse Ericssoniga saab siiani kõnesid teha

Aivar Aotähe sõnul on põnev teada, et just tema kasutuses on Eesti üks vanimaid siiani töötavaid mobiiltelefone. «Oluline on siinkohal aga märkida, et kuigi Ericsson hakkas mudelit GH174 tootma juba 1992. aastal, on minu telefon siiski noorem. Telefoni korpusele aku alla kleebitud tehasekleepsul on info, et see telefon valmis 1994. aasta 48. nädalal. Nii et võib-olla polegi minu Ericsson just kõige vanem Telia võrgus töötav telefon, aga hea meel on teada, et vähemalt kolme vanima seas. Tahaksin seda kasutusel hoida vähemalt senikaua, kui töötab Telia GSM-võrk,» rääkis ta.