Beškina: Eesti toimetulekupiir on ajale jalgu jäänud

​Linnavolikogu liige ja endine abilinnapea Betina Beškina selgitas, et toimetulekutoetuse süsteem koosneb kahest osast: riiklikust toimetulekupiirist, mille kinnitab Riigikogu, ning eluasemekulude hüvitamisest, mille piirmäärad kehtestab kohalik omavalitsus. Beškina sõnul on riiklik toimetulekupiir püsinud muutumatuna alates 2022. aastast, mil see määrati 200 eurole.