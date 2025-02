Tallink soovib olla hea dividendimaksja

Aktsia dividenditootlus kolmapäevase sulgemishinna põhjal oli tervelt 9,3 protsenti. Eilset kauplemispäeva alustas väärtpaber enam kui neljaprotsendilise tõusuga, mis langetas selle näitaja alla üheksa protsendi, aga dividendiinvestoritele on see siiski päris hea näitaja.

Küsimusele, miks plaanib ettevõte välja maksta eelmise aasta kasumist suurema summa, vastas Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene, et ettevõte soovib kinnitada, et on nüüd ja jääb ka edaspidi heaks dividendimaksjaks ning ettevõtte kapitaliseeritus on isegi liiga kõrge. «Tahame aktsionäridel süvendada kindlustunnet, et soovime olla hea dividendiaktsia,» ütles Nõgene eile ajakirjanikele.