Maismaatuuleparkidele mõeldud toetusskeemiga – 2 TWh ulatuses maismaatuuleparkide vähempakkumisi hinnatasemega 20 €/MWh ehk kogukuluga u 240 miljonit eurot rahvale – minnakse aga edasi. Seda hoolimata asjaolust, et maismaatuuleparkide arendajad nagu TMV Green on ise väitnud, et need toetused on ebavajalikud, solgivad turgu ning nad ise suudaks neid tuuleparke teha ilma toetusteta, nagu Soomes ja Lätis tehakse.