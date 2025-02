Hiljuti 3G võrgu sulgenud ettevõtte sõnul on eesmärk laiendada tänapäevaste tehnoloogiate kasutust. Uue võrgu kasutuselevõtuga ulatub Elisa 5G leviala nüüd 93,5 protsendini rahvastikust, mis on ettevõtte andmetel Eesti suurim 5G katvus.​

«Iseseisev 5G on mobiilsidevõrgu arengu järgmine samm. 2018. aastal tegi Elisa maailma esimese 5G kõne testvõrgus ning 2022. aastal võitis Elisa Eestis esimese riikliku 5G sagedusoksjoni ning avas 5G võrgu klientidele,» ütles Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu. «Uute iseseisva 5G pakettide lisandumine on järgmine loogiline etapp. 5G levik on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja standalone võrgu kasutuselevõtt on selle arenguprotsessi osa.»