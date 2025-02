Venemaa autokaubandus paljastab karmi tõe riigi majanduse kohta

Kuigi Venemaa annab endast parima, et jätta ülejäänud maailmale muljet, et tema majandusel läheb hästi, siis lisaks toiduainetele annab ka sealne autopark tunnistust riigis vohavast pidurdamatust hinnatõusust. Nii rääkis intrevjuus Financial Timesile Londoni ärikooli dekaan Sergei Gurijev.