INTERVJUU Aasta noor insener: Eesti on liialt kallite rakettide usku, odavamad lahendused lükatakse kõrvale

Enne sõda ei olnud Ukrainal märkimisväärset kaitsetööstust – suured tehased olid viimase 30 aasta jooksul laiali tassitud või muutunud sõja ajal sihtmärkideks. Sõja puhkemise järel tekkis aga väga palju uusi IT-ettevõtteid, metallitehaseid ja väiksed tööstusüksusi, mis suudavad kiiresti reageerida lahinguvälja vajadustele. Paljud ettevõtted on oma tootmisvõimet mitmekordistanud ja neil on väga tugev madaltehnoloogiline (low-tech) võimekus, mis on tihti praktilisem kui kõrgtasemel tehnoloogilised lahendused. Ukraina inseneride tase on väga kõrge ja tihti on nende low-tech Eesti high-tech [kõrgtehnoloogia].