«Me läheme Fort Knoxi ja vaatame, kas seal on kuld alles,» lausus Trump Air Force One pardal.

Kullareservide ülevaatamine on viimasel ajal kogunud hoogu tänu Elon Muski postitustele X-is. Juba aastakümneid on vandenõuteoreetikud spekuleerinud, et kas valitsus räägib kullareservide kohta tõtt.