EBSi kantsler Mart Habakuk selgitas ehituslepingu allkirjastamisel, et paari aastaga saab pealinn juurde unikaalse linnaku, mis toob siia mitmekülgse haridus-, ettevõtlus- ja elukeskkonna. «Linnak loob erinevaid võimalusi koos õppimiseks, töötamiseks ja vaba aja veetmiseks. Eedu linnaku kõrghoone osa on elamu funktsiooniga. Hoone projekteerimisel on arvestatud, et tulevastest elanikest suur osa on aktiivsed ettevõtjad, investorid ja tippjuhid. Linnakus on hulgaliselt renditavaid töökohti, koostööruume, sportimise, puhke- ja ürituste alasid, kus kogemuse ja tarmukuse teed saavad ristuda ning uued ambitsioonikad ettevõtmised käivituda,» lisas Habakuk.