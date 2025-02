Reisilaev Baltic Princess läheb hooldusesse

«Baltic Princessi kuivdokkimise plaanid on küllaltki mahukad, sest lisaks tavapärastele tehnohooldustöödele on seekord eriline fookus laeva peamistel reisijatealadel. Reisijad panevad muutusi kindlasti tähele juba siis, kui nad laeva sisenevad. Renoveerimistööd hõlmavad enamiku pardakaupluste, ühe suurema a la carte restorani, peamise kokteilibaari ja laeva infoala interjööri täielikku uuendamist. Tööde rahaline maht, ligikaudu neli miljonit eurot, on ligikaudu pool planeeritava kuivdoki kogumaksumusest. Loodame, et meie külalised jäävad lõpptulemusega väga rahule, sest kavandatav uuenduskuur tõstab reisikogemuse uuele tasemele,» ütles Tallink Grupi laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.