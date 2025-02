Kui peaminister Kristen Michal (reform) on meedias hurjutanud energeetikaplaani kohta küsimuste küsijaid, et nood tahavad inimestele kõrgemat hinda tuua, siis nüüd selgub ERRi kättesaadud energeetikaplaanist, et poliitikute jutud sellest, kuidas suured tarbijate taskust võetavad toetused elektri hinna alla toovad, meenutab kangesti soovmõtlemist, sest sujuvalt unustatakse ära, et energiapiruka küpsetamiseks läheb tarvis ka teisi koostisosi kui ainult tuulepargid. Kliimaminister Yoko Alender teatas peale ERRi loo ilmumist, et need numbrid on valed, aga õigeid kah öelda ei saa.