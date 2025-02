Keskmise eestlase kodu on vanem kui tema – mida ostmisel silmas pidada?

«Kui inimene soovib kodulaenu vanemasse majja korteri ostmiseks, siis intressiotsuse tegemisel ei ole peamine roll korteri vanusel ja energiamärgisel, vaid peamised mõjutajad on ikkagi laenutaotleja profiil ja senine maksekäitumine,» ütles Kikas ja lisas, et seega ei tasu karta, et puhtalt vanemasse majja korterit ostes on intress oluliselt kõrgem.

Kikas märkis, et pankade jaoks ei ole vanematesse magalarajoonide kortermajadesse kodu ostmiseks laenu andmine üldjuhul riskantne, kuid ka laenuvõtja enda huvides on vaja veenduda kortermaja seisukorras. Vanemate kortermajade puhul on peamine küsimus, kas maja on juba renoveeritud või on ühistul plaanis seda lähemal ajal teha. Kui renoveerimisi pole tehtud ja ei ole ka lähiajal plaanis, siis laenu on pangad nõus endiselt andma, kuid sellisel juhul võib olla vajadus veidi suuremaks omafinantseeringuks või seatakse piirangud laenuperioodile.