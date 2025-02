SEB prognoosib: milline näeb autoturg välja 2030. aastal?

Ajal, mil automaksu tulisemad arutelud on möödumas ja turg rahulikum, saab Karofeldi sõnul vaadata laiema pilguga tulevikku. Kui elektriautode tulekul entusiastide eestvedamisel tekkinud huvi välja arvata, on elektrifitseeritud sõidukite populaarsus elanikkonna seas jäänud tagasihoidlikuks. Viie aasta pärast võiks jätkusuutlikumate sõidukite hulk ületada kauaoodatud viit protsenti registrist. Teistes kütuseliikides suuremat läbimurret ette ei ole näha.

«Prognoositavalt võiks 2030. aastaks kasvada elektriautode osakaal Eestis 40 000-ni, mis on umbes viis protsenti registris olevatest sõidukitest. Kasv ei ole seejuures aga hüppeline ja buumi ei ole näha. Suurem tõus oleks aga võimalik läbi oluliselt tugevamate teotusmeetmete. Täna kehtivat ostutoetust jagub paarisajale autole ning täiendavaid otsuseid toetuse, see hulgas ka laadimisvõrgu, osas pole tehtud. Jätkuvalt on laadimiskohtade probleemi ees Tallinna magalarajoonid,» avas prognoosi SEB liisingujuht.