Soome poetöötajad streigivad

Helsingi Sanomate andmetel mõjutab streik kõiki K-marketeid, K-supermarketeid ja K-citymarketeid. Streigis osalevad ka S-ryhmä poed teiste hulgas Alepad, Saled, S-marketid, Prismad ja Sokosed ning osa ABC poodidest. Lisaks on sellega liitunud ka Lidl, Halpa-Halli ja Tokmanni.

Kokku on streigis ligikaudu 3000 kauplust.

Kuidas mõjutab poetöötajate streik kaupluste tööd?

Näiteks Kerava ja Olari Prismad, mis on tavaliselt avatud ööpäevaringselt, töötavad streigi ajal vähemalt osadel päevadel vaid kell 8–18. K-ryhmä poodides on lahtiolekuajad mõnes asukohas lühendatud mitme tunni võrra.

Helsingi Sörnäineni Lidl on streigi tõttu suletud kolmapäevast reedeni ning paljud teised Lidli kauplused töötavad tavapärasest lühemat aega.

Soomes esmaspäeval alguse saanud streigi põhjuseks on see, et töötajad ei ole jõudnud tööandjatega kokkuleppele palkades ja töötingimustes. Läbirääkimised kaheaastase kollektiivlepingu üle käivad töötajate ametiühingu ja tööandjate esindajate vahel.

Töötajad nõuavad 10-protsendilist palgatõusu, et taastada oma ostujõud varasemal tasemel. Tööandjate arvates on selline tõus aga liiga suur.

Kui veel esmaspäeval mainiti, et kuigi streik võib mõjutada kaupluste tööd, ei tohiks see põhjustada suurt häiret tavainimeste jaoks ning kauplused jäävad avatuks ja üldist kaubapuudust ei ole oodata.