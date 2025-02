Air Balticu presidendi ja tegevjuhi Martin Gaussi sõnul on Tallinn üks Air Balticu kodulinnadest ja ettevõtte põhieesmärk on jätkuvalt tõhustada ühenduvust Tallinnast, et pakkuda oma klientidele rohkem reisivõimalusi. «Uus lennuliin laiendab reisivalikut ja tagab edasise ühenduvuse ülejäänud maailmaga, tugevdades veelgi meie positsiooni Eesti ja Balti riikide juhtiva lennufirmana.»