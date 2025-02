Tallinna kesklinna kerkib uus hotell

Hotellihoone ehitatakse praeguse parkla asemele, selles on 108 numbrituba, restoran, konverentsiruum ja fitness. Hotelli asub opereerima Legendhotels. Arhitekt on Martin Aunin, ehituse peatöövõtja Mapri Ehitus.

Hotellioperaator on üle 30 aastase hotellinduse kogemusega Legendhotels, kes opereerib neljas erinevas Euroopa riigis kaheksat hotelli, milles kokku on 1222 hotellituba. Legendhotels on maailma suurima hotelliketi Marriott International frantsiisipartner. Eestis juhib Legendhotels GOSPA-d Kuresaares ja Telegraafi Autograph Collectioni hotelli Tallinnas, viimane on samuti Marriotti ketis.

Courtyard by Marriott on maailmas kõige levinum Marriotti kaubamärk, mis on esindatud üle 60 riigis üle 1300 asukohas. Tegemist on hotellitootega, mis on positsioneeritud keskmisesse hinnasegmenti, olles klassikaliselt mugav ja kaasaegne.