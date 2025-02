LHV kaotas fondidesse investeerimisel sisenemis- ja väljumistasu

LHV investeerimisteenuste juhi Sander Pikkeli sõnul on muudatuse eesmärk toetada investeerimisharjumuse kujundamist, mis edendab Eesti elanike tulevikukindluse kasvu. «Ehkki Eesti inimesed peavad säästmist ja investeerimist oluliseks, on viimaste aastate kiire elukalliduse tõus mõjutanud ka inimeste valmidust tulevikuks koguda. Iga raha kasvatamist taskukohasemaks muutev samm on oluline, sest järjepidev säästmine ja investeerimine on üks tõhusamaid viise rahalise kindlustunde loomiseks,» ütles Pikkel.